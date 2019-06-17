البيت الأبيض يتهم إيران بممارسة ”الابتزاز النووي“

وصف متحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض اليوم الإثنين، خطة إيران لتجاوز حدود التخصيب النووي، بـ“الابتزاز النووي“.

وقال المتحدث غاريت ماركيز، إن ”خطط التخصيب الإيرانية ممكنة فقط، لأن الاتفاق النووي المروع لم يؤثر على قدراتها“، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ”أكد أنه لن يسمح لإيران مطلقًا بتطوير أسلحة نووية“.

وشدد على أنه ”يجب مواجهة الابتزاز النووي من قبل النظام الإيراني بضغوط دولية متزايدة“.

وفي السياق، أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون اليوم الإثنين، أن دونالد ترامب ”لن يسمح لإيران بتطوير أسلحة نووية“.

وأضاف في تصريحات نقلتها قناة ”الحرة“ الأمريكية، أن ”مواجهة إيران لابد أن تكون بزيادة الضغوط الدولية عليها“.

وفي وقت سابق من اليوم الإثنين، هددت إيران بتجاوز الحد المسموح به بموجب الاتفاق النووي من مخزونات اليورانيوم المخصب، في غضون 10 أيام، حال لم تتلق ردًا من الدول الأوروبية للمحافظة على الاتفاق النووي.

وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة، منذ انسحاب الأخيرة، قبل أكثر من عام، من الاتفاق النووي متعدد الأطراف المبرم في 2015

وأعادت واشنطن فرض عقوبات اقتصادية مشددة على طهران، وخفضت الأخيرة التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، الذي فرض قيودًا على البرنامج النووي الإيراني، مقابل رفع العقوبات الغربية.