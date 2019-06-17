تقرير: إسرائيل تملك نحو 100 قنبلة نووية

كشف معهد ”ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام“ أن إسرائيل تملك ما يقارب 100 قنبلة نووية وأن نحو 30 منها يمكن إطلاقها على أهدافها بوساطة طائرات.

وقال المعهد السويدي، في تقرير نشرته صحيفة ”جيروساليم بوست“ الإسرائيلية الناطقة باللغة الانجليزية اليوم الاثنين، إن حوالي 50 رأسًا نوويًا يمكن إطلاقها بوساطة صواريخ بالستية مثل صاروخ أريحا 3 المتوسط المدى والذي يبلغ مداه نحو 5500 كلم.

وأضاف التقرير أن اسرائيل قامت بتحديث أسطولها من غواصات دولفين الألمانية لتمكينها من حمل صواريخ كروز نووية.

ولفتت الصحيفة إلى أن إسرائيل لا تزال تلتزم بسياسة عدم تأكيد أو نفي التقارير حول ترسانتها النووية.

ووفقًا لتقرير المعهد فإن هناك نحو 13865 رأسًا نوويًا في العالم تمتلكها روسيا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والصين والهند وباكستان وكوريا الشمالية وإسرائيل، وإن أكثر من 90% منها هي ترسانة أمريكية وروسية.