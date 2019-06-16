جندي فرنسي يطلق النار على رجل هدد زملاءه بسكين في ليون

قالت الشرطة والمدعي العام إن جنديًا فرنسيًا أطلق النار الأحد على رجل يرتدي جلبابًا على نمط شمال أفريقيا بعد أن هدد عسكريين بسكين في مدينة ليون.

وأصيب المهاجم في الساق أمام المستشفى العسكري في المدينة الواقعة بشرق فرنسا.

وقال مدعي عام ليون نيكولاس جاك إن تحقيقًا يجرى في ”الشروع المتعمد في قتل أشخاص مكلفين بمهمة ذات طابع عام“.

وجرى رصد الرجل الذي كان يرتدي جلبابًا طويلًا ويحمل سكينًا في حوالي الساعة 1300 بتوقيت جرينتش داخل حرم المستشفى وعندما طلب منه أفراد دورية عسكرية التوقف رفض وواصل التقدم وهو يحمل سكينًا باتجاه العسكريين.

وقال المدعي العام للصحفيين إنه ”بعد التحذير استخدم أحد الجنود سلاحه مرة واحدة“.

وجرى نقل المهاجم إلى المستشفى لكن حالته ليست خطيرة.

ويعيش في فرنسا أكبر جالية مسلمة في أوروبا. وتضع السلطات قوات الأمن في حالة تأهب بعد سلسلة هجمات نفذها إسلاميون متشددون‭‭ ‬‬ومتعاطفون في السنوات الأخيرة.