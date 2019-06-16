إمام أوغلو: انتخابات بلدية اسطنبول المعادة كفاح من أجل الديمقراطية  

اعتبر مرشح حزب الشعب الجمهوري لرئاسة بلدية اسطنبول الكبرى، أكرم إمام أوغلو، أن الانتخابات المعادة ”كفاح من أجل الديمقراطية وليست مجرد انتخابات محلية“.

جاء ذلك في مناظرة متلفزة، تجمعه بمرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم بن علي يلدريم، قبل أسبوع من إعادة المنافسة بينهما على رئاسة البلدية.

وفي رده على يلدريم، قال إمام أوغلو ”أرفض عبارة سرقة أصوات الناخبين.. هل هذه العبارة موجهة إلى مندوبي أحزاب العدالة والتنمية والحركة القومية والشعب الجمهوري ورؤساء صناديق الاقتراع؟“.

وأضاف: ”لو لم نسجل محاضرنا بشكل جيد ونقلناها إلى مقرنا ولم يقدم عشرات آلاف الأشخاص هذا النضال لكان الأمر انتهى ضدنا في تلك الليلة (الانتخابات)“.

وانطلقت مساء اليوم الأحد مناظرة تلفزيونية بين يلدريم وإمام أوغلو، حيث استهلها الجانبان بتبادل هدايا بمناسبة ”عيد الأب“ العالمي.

وتجري المناظرة في مركز ”لطفي قيردار“ للمؤتمرات والمعارض باسطنبول، وسط إجراءات أمنية مشددة، ويتم بثها على الهواء مباشرة بشكل مشترك عبر العديد من القنوات المحلية.

وقررت اللجنة العليا للانتخابات التركية يوم 6 أيار/مايو الماضي، إلغاء نتائج رئاسة بلدية اسطنبول الكبرى، في انتخابات جرت نهاية آذار/مارس الماضي، وإعادة إجرائها في 23 حزيران/يونيو المقبل.

وجاء قرار اللجنة الذي شككت المعارضة في دوافعه، استجابة لطعون مقدمة من حزب ”العدالة والتنمية“ الحاكم الذي خسر مرشحه بن علي يلدريم الانتخابات، لصالح أكرم إمام أوغلو.