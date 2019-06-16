بومبيو: لا نريد حربًا مع إيران والدبلوماسية مستمرة

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قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الأحد، إنه على الرغم من أن إيران مسؤولة ”بلا شك“ عن الهجمات التي استهدفت ناقلتين الأسبوع الماضي في بحر عُمان، إلا أن الولايات المتحدة لا تريد حربًا مع طهران. وفي مقابلة مع برنامج (فوكس نيوز صنداي)، أضاف بومبيو: ”بذل الرئيس ترامب كل ما في وسعه لتجنب الحرب، لا…