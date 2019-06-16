البابا يدعو إلى ضبط النفس في الخليج بعد الهجمات على ناقلتي نفط

دعا البابا فرنسيس، اليوم الأحد، إلى ضبط النفس وخفض التوترات في الشرق الأوسط؛ بعد الهجمات على ناقلتي نفط في خليج عمان، والتي أثارت مخاوف من مواجهة أكبر في المنطقة.

وقال البابا فرنسيس خلال زيارة لمدينة كاميرينو، التي تقع في وسط إيطاليا، ولحقت بها أضرار جسيمة خلال عدد من الزلازل في 2016، إنه قلق إزاء تداعيات الهجمات.

وأضاف بعد قداس حضره الآلاف: ”أدعو الجميع إلى استخدام أدوات الدبلوماسية لحل المشاكل المعقدة الناجمة عن الصراعات في الشرق الأوسط“.

وتابع: ”أجدد نداءً قلبيًا إلى المجتمع الدولي لبذل كل جهد ممكن لاختيار الحوار والسلام“.

وحمل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران، التي دخل في مواجهة معها، بسبب برنامجها النووي، المسؤولية عن الهجمات.