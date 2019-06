ترامب يتهم ”نيويورك تايمز“ بارتكاب ”خيانة“ بسبب مقال‎

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، صحيفة ”نيويورك تايمز“ بارتكاب ”عمل قد يرتقي إلى الخيانة“ بنشرها معلومات تفيد بأن الولايات المتحدة تضاعف عمليات الاختراق الإلكترونية لشبكة الكهرباء الروسية.

وكتب ترامب في تغريدة ”هل تصدقون أن نيويورك تايمز الفاشلة نشرت مقالًا يفيد بأن الولايات المتحدة تكثف بشكل كبير الهجمات الإلكترونية على روسيا“.

Do you believe that the Failing New York Times just did a story stating that the United States is substantially increasing Cyber Attacks on Russia. This is a virtual act of Treason by a once great paper so desperate for a story, any story, even if bad for our Country…..

