الصين تتوصل إلى ”توافق واسع“ مع الأمم المتحدة بشأن مكافحة ”الإرهاب“‎

قالت وزارة الخارجية الصينية، الأحد، إن الصين والأمم المتحدة توصلتا إلى ”توافق واسع“ بشأن جهود مكافحة ”الإرهاب“، وذلك بعد زيارة مثيرة للجدل قام بها رئيس مكتب الأمم المتحدة لمكافحة ”الإرهاب“ لمنطقة ”شينجيانغ“ المضطربة الواقعة في أقصى غرب الصين.

واعترضت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى على زيارة فلاديمير فورونكوف، الدبلوماسي الروسي المحنك، الذي يرأس مكتب الأمم المتحدة لمكافحة ”الإرهاب“ لشينجيانغ، إذ يقول خبراء الأمم المتحدة إن ”نحو مليون من ”الويغور“ ومسلمين آخرين محتجزون في مراكز اعتقال“.

وتحدث جون سوليفان، نائب وزير الخارجية الأمريكي، مع أنطونيو غوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة، الجمعة، ”لإبلاغه بالقلق العميق“ بشأن زيارة فورنونكوف لأن“ بكين تواصل تصوير حملة القمع التي تشنها على الويغور والمسلمين الآخرين على أنها جهود مشروعة لمكافحة الإرهاب، في حين هي ليست كذلك“.

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان مقتضب، إن فورنونكوف زار بكين وشينجيانغ خلال الفترة من الـ 13 إلى الـ 15 من يونيو، والتقى مع دبلوماسيين كبار من بينهم لو يوتشنغ نائب وزير الخارجية الصيني.

وقالت الوزارة دون ذكر تفاصيل، إن الجانبين ”تبادلا وجهات النظر بشكل عميق بشأن الوضع الدولي المتعلق بمكافحة الإرهاب والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب بين الصين والأمم المتحدة، وتوصلا إلى توافق واسع“.

وأضاف البيان، أنه يجب على الصين والعالم الوقوف معًا لمكافحة ”الإرهاب“ وأن الصين تؤيد جهود مكتب الأمم المتحدة لمكافحة ”الإرهاب“.

وأُدينت الصين دوليًّا لإنشائها مراكز اعتقال تصفها بأنها ”مراكز تدريب وتعليم“ للمساعدة في القضاء على التطرف ومنح الناس مهارات جديدة.

وقال دبلوماسيون، إن الدول الغربية تشعر بقلق من أن تؤدي زيارة فورونكوف إلى إقرار تبرير الصين لهذه المراكز.