نائب وزير الخارجية الإيراني: الخروج من الإتفاق ضمن جدول أعمالنا

قال نائب وزير الخارجية الإيراني كبير المفاوضين في الملف النووي، عباس عراقجي، السبت، أن الخروج من الاتفاق النووي ضمن جدول أعمال طهران.

وأوضح عراقجي في حديثه عن مستقبل الاتفاق النووي عقب محادثاته مع مساعدة منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي ”هيلغا شميد“، في العاصمة طهران، إن ”خروج إيران من الإتفاق النووي ضمن جدول أعمالنا ولن نمدد مهلة الستين يوماً تحت أي عنوان“.

ولفت عراقجي في حوار مع وكالة أنباء هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني ”جوان“، إن ”الدول الأوروبية لم تقم بإجراءت سريعة لإطلاق الآلية المالية الخاصة رغم عقد اجتماعات كثيرة بين المسؤولين الأوروبيين والإيرانيين“.

وأشار المسؤول الإيراني إلى أن ”عملية البدء بالآلية المالية (لتخطي العقوبات الأمريكية) تسير ببطء جداً وهذا ما لا يمكن قبوله من الطرف الأوروبي الملتلزم بالاتفاق النووي“.

وقال ”إن توقع إيران للآلية المالية الأوروبيةلا يقتصر على تنفيذها، وينبغي أن تشمل هذه الآلية أيضًا البضائع غير الخاضعة للعقوبات الأمريكية“، معترفاً أنه ”ليس من السهل على أوروبا التغلب على النظام المالي للولايات المتحدة، ولهذا يجب على إيران انتظار الإجراء الأوروبي“.

والآلية المالية الأوروبية المعروفة بـ“INETEX“، هي آلية خاصة لتسهيل المدفوعات المالية بين الشركات الأوروبية والإيرانية.

ومنذ إنسحاب الولايات المتحدة في مايو العام الماضي، من الاتفاق النووية وإعادة فرض العقوبات على إيران، لم تتمكن الأطراف الأوروبية (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) من التحايل على العقوبات الأمريكية لمواصلة التجارة مع طهران أو السماح للشركات الأوروبية في العمل داخل إيران.