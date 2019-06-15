ليبرمان: سنفرض تشكيل حكومة وحدة وطنية بعد انتخابات الكنيست

قال زعيم حزب إسرائيل بيتنا، وزير الجيش الإسرائيلي الأسبق، أفيغدور ليبرمان، مساء السبت، إن حزبه سيفرض على حزبي ”كاحول لافان“ بقيادة بيني غانتس، ”والليكود“ بقيادة نتنياهو، تشكيل حكومة وحدة وطنية طارئة بدون أحزاب يمينية متطرفة ومتشددة.

وأضاف ليبرمان في تصريح صحفيّ:“ إن الظروف التي تمر بها إسرائيل، وخاصة الاقتصادية والأمنية، تتطلب تشكيل حكومة وحدة وطنية لترتيب كافة الملفات“، مؤكداً إن هذه الحكومة تشكل رغبة الأغلبية لمواطني إسرائيل.

وفي تعقيبه على تصريحات ليبرمان، قال حزب الليكود في بيانٍ مقتضب:“ إن ليبرمان ظهر على حقيقته وتبيّن أنه يرغب بفرض إقامة حكومة يسار“، مضيفاً:“ إن من يريد حكومة يمين عليه التصويت لحزب الليكود برئاسة نتنياهو فقط“.

أما حزب ”كاحول لافان“، قال في بيان له:“ أن ليبرمان وصل إلى هذا الاستنتاج متأخرا، وكان من المفترض أن يصل إلى هذه الخلاصة قبل حل الكنيست، وكان من الممكن حينها تشكيل حكومة وحدة وطنية“.

وأشار الحزب أن الأمر المرغوب لدى الإسرائيليين هو حكومة وحدة بقيادة حزب ”كاحول لافان“، مؤكدا أن التحالف مع حزب الليكود لن يكون في مرحلة نتنياهو.

وصوّتت الأحزاب الإسرائيلية لحل الكنيست، بعد انتهاء المدة القانونية اللازمة لتشكيل الحكومة دون أي تقدم في المفاوضات بين الأحزاب الإسرائيلية المختلفة، على أن تتم إعادة الانتخابات.