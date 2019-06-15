صحيفة: إدارة ترامب مدينة للعاصمة واشنطن بسبعة ملايين دولار منذ حفل التنصيب

ذكرت صحيفة ”واشنطن بوست“ الأمريكية أنّ إدارة الرئيس، دونالد ترامب، والكونغرس لا يزالان مدينيْن لحكومة العاصمة واشنطن بمبلغ 7 ملايين دولار عن نفقات مرتبطة بمراسم تنصيب الرئيس في العام 2017، الأمر الذي يثير تساؤلات بشأن الجهة التي ستتحمل فاتورة خطاب الرئيس المقرر في الرابع من تموز/ يوليو، بموقع نصب لينكون.

وأوضحت الصحيفة نقلًا عن سجلات مالية للمدينة والحكومة الاتحادية أنّ إدارة العاصمة واشنطن دي.سي سحبت أموالًا من صندوق خاص بأمن المدينة مخصص للحماية من التهديدات الإرهابية، واستضافة تجمعات ضخمة، واستقبال الشخصيات الأجنبية الكبيرة، وغيرها من الأحداث غير الاعتيادية.

ويعاد تزويد الصندوق في العادة بأموال من الحكومة الاتحادية، لكن ”واشنطن بوست“ ذكرت أنه يتجه لتسجيل عجز في الخريف المقبل.

وزاد القلق خلال الأسابيع الأخيرة بشأن الجهة التي ستتحمل تكاليف أمن الرئاسة في العاصمة مع احتمال اختيار ترامب متنزه ”ناشونال مول“ لإلقاء خطاب خلال احتفالات الرابع من يوليو/ تموز السنوية التي تجذب آلافًا من المتفرجين.

ولم يرد مكتب رئيسة بلدية واشنطن موريل باوزر على طلب للتعليق، لكن كبير موظفيها جون فالسيكيو قال للصحيفة إن ”كل ما نطلبه من شركائنا في (الحكومة) الاتحادية هو مواصلة التعاون وتقديم الموارد لتنفيذ هذه الأنشطة“.