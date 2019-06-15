روحاني يعلن الاستمرار بتقليص التزامات بلاده في الاتفاق النووي‎

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني السبت، أنّ بلاده ستستمر في تقليص التزاماتها تجاه الاتفاق النووي في ظل غياب ”المؤشرات الإيجابية“ من الأطراف الموقعة عليه.

وقال ”روحاني“ في كلمته بقمة ”منظمة التعاون وبناء تدابير الثقة في آسيا“ (سيكا)، بالعاصمة الطاجيكية دوشنبه، إنّ ”إيران لا يمكنها الالتزام بهذا الاتفاق من جانب واحد“، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية ”مهر“ (خاصة).

وأضاف أنّ طهران ”تريد أن ترى تفاصيل إيجابية من الدول الأخرى الموقعة على الاتفاق، وهي روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا“، دون الكشف عن طبيعة تلك المؤشرات.

وتوقفت إيران في مايو/أيار الماضي عن الالتزام ببعض تعهداتها بموجب الاتفاق النووي الذي أبرمته في عام 2015 مع قوى عالمية، بعد عام من انسحاب الولايات المتحدة منه في 2018 وتشديدها العقوبات على طهران.

وتتزامن تصريحات ”روحاني“ مع تصاعد التوترات بين واشنطن وطهران في منطقة الخليج، كان آخرها اتهام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بتنفيذ الهجوم ضد ناقلتي نفط في خليج عمان الخميس الماضي.