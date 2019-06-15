اليابان تكذّب الإعلام الإيراني: شينزو آبي لم يحمل رسالة أمريكية لخامنئي‎

نفى وزير الخارجية الياباني، تارو كونو، مزاعم وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية بأن المرشد الأعلى علي خامنئي رفض استلام رسالة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حملها رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، خلال لقاء الأخير بخامنئي في طهران، الخميس الماضي.

وقال تارو كونو، اليوم السبت، في تغريدة عبر حسابه على ”تويتر“: ”الأوراق التي كان يحملها رئيس الوزراء شينزو آبي خلال لقائه المرشد الإيراني (علي خامنئي) لم تكن رسالة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وإنما الملاحظات التي كان يكتبها أثناء اللقاء“.

Wrong. What PM had in his hand was PM’s talking points, not the message from @realDonaldTrump. https://t.co/KUFS9FpA1W — KONO Taro (@konotaromp) June 15, 2019

وكان التلفزيون الإيراني قال في سلسلة نشرات إخبارية، الخميس الماضي، إن خامنئي رفض تسلم رسالة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان يحملها رئيس الوزراء الياباني آبي شينزو.

وذكر التلفزيون الحكومي أن ”شينزو آبي عندما كان ينوي تقديم رسالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المرشد الإيراني علي خامنئي خلال اجتماعهما في طهران في ختام زيارته، أبلغه خامنئي أنه لا يتبادل الرسائل مع الرئيس ترامب أبدًا“.

ونشرت وسائل الإعلام الإيرانية صورة قالت إنها الرسالة الأمريكية التي كان يحملها رئيس الوزراء الياباني، وكتبت: ”الصورة تروي مصير رسالة ترامب التي لم تصل إلى مقصدها“.

وأضافت أن ”رئيس الوزراء الياباني كان يحمل رسالة بيده لتسليمها إلى آية الله علي خامنئي، قبل أن يضعها جانبًا عندما سمع ردًا صريحًا من المرشد بأنه لن يتبادل الرسائل مع ترامب أبدًا لأنه لا يستحق ذلك“.

وكان رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي قام، الأربعاء الماضي، بزيارة تاريخية إلى طهران؛ بهدف خفض مستوى التوتر بين إيران والولايات المتحدة.