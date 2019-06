اليابان تكذّب الإعلام الإيراني: شينزو آبي لم يحمل رسالة أمريكية لخامنئي‎

نفى وزير الخارجية الياباني، تارو كونو، مزاعم وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية بأن المرشد الأعلى علي خامنئي رفض استلام رسالة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حملها رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، خلال لقاء الأخير بخامنئي في طهران، الخميس الماضي.

وقال تارو كونو، اليوم السبت، في تغريدة عبر حسابه على ”تويتر“: ”الأوراق التي كان يحملها رئيس الوزراء شينزو آبي خلال لقائه المرشد الإيراني (علي خامنئي) لم تكن رسالة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وإنما الملاحظات التي كان يكتبها أثناء اللقاء“.

Wrong. What PM had in his hand was PM’s talking points, not the message from @realDonaldTrump. https://t.co/KUFS9FpA1W

