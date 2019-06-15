الرئيس الإيراني يحذر مجددًا بشأن الالتزام بالاتفاق النووي

جدد الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم السبت، تحذيره للدول الأوروبية بشأن استمرار بلاده بالالتزام بالاتفاق النووي، من جانب طهران.

وقال روحاني في خطاب أمام المؤتمر الخامس للتفاعل وبناء الثقة في آسيا ”سيكا“ المنعقد، اليوم السبت، في العاصمة الطاجيكية دوشنبة ”إيران ستواصل تقليص امتثالها لالتزاماتها بالصفقة النووية في غياب إشارات إيجابية من الأطراف الموقعة على المعاهدة“.

وأضاف ”أن إيران لا يمكنها أن تظل الجانب الوحيد الملتزم بالاتفاق النووي، وأن على الأطراف الموقعة الأخرى أن تقوم بنصيبها في إنقاذ هذا الاتفاق المهم“.

وقلّصت إيران في أيار/ مايو الماضي بعض التزاماتها المنصوصة في الاتفاق النووي الموقع عام 2015 مع القوى العالمية، بعد عام من انسحاب الولايات المتحدة من جانب واحد من الاتفاق وتشديد العقوبات.

وقالت طهران في أيار/ مايو الماضي إنه ما لم تحم القوى العالمية اقتصادها من العقوبات الأمريكية خلال 60 يومًا، فستبدأ إيران في تخصيب اليورانيوم بمستوى أعلى.