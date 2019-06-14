مسؤول أمريكي: زوارق إيرانية سريعة تمنع قطْر ناقلة النفط النرويجية المعطوبة فرنت ألتير

قال مسؤول أمريكي طلب عدم ذكر اسمه، اليوم الجمعة، إن زوارق إيرانية سريعة تمنع قاربين من قطْر ناقلة النفط النرويجية فرنت ألتير المعطوبة في خليج عُمان.

ولم يفصح المسؤول الأمريكي عن كيفية معرفة الولايات المتحدة بالموقف الذي ذكره بين الزوارق الإيرانية السريعة وقاربي القطْر اللذين كانا يحاولان ربط الناقلة وسحبها بعيدًا بعد تعرضها لأضرار من هجمات وقعت، أمس الخميس.

وألقت الولايات المتحدة بمسؤولية تلك الهجمات على إيران، ونفت طهران ذلك.

واستهدفت الهجمات، يوم الخميس، ناقلة أخرى هي ”كوكوكا كاريدجس“ اليابانية.