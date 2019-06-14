باكستان.. توقيف شقيقة رئيس البلاد الأسبق في قضية فساد

أوقفت السلطات الباكستانية، الجمعة، فريال تالبور، شقيقة رئيس البلاد الأسبق آصف علي زارداري، على خلفية قضية تبييض أموال.

وحسب بيان صادر عن مكتب المساءلة القومي (مؤسسة حكومية مسؤولة عن مكافحة الفساد)، فقد أوقفت تالبور في العاصمة إسلام آباد، على خلفية قضية تبييض أموال تشمل شقيقها وأفرادًا آخرين من العائلة.

وأوضح البيان أن ”تالبور احتُجِزت في مسكنها الذي أعلن مكان سجن مؤقت“.

وتالبور هي أيضًا شخصية منخرطة في السياسة، وتشغل حاليًا منصب عضو في مجلس ولاية ”السند“ جنوبي البلاد.

وسبق أن اعتقلت السلطات، الإثنين، ”زارداري“ احتياطيًا لمدة 10 أيام.

وزارداري هو زوج رئيسة الوزراء السابقة بينظير بوتو، التي اغتيلت عام 2008، والرئيس المشترك لحزب الشعب الباكستاني (يسار- وسط)، وشغل أيضًا منصب رئيس البلاد في الفترة بين 2008 و2013.

وتتهم السلطات ”زارداري“ وأفرادًا من عائلته بتبييض 35 مليار روبية باكستانية (300 مليون دولار أمريكي) عن طريق حسابات بنكية مزورة، الأمر الذي ينفيه زارداري.

وألقي القبض على العديد من السياسيين بتهمة الفساد منذ تولي رئيس الوزراء عمران خان منصبه العام الماضي.