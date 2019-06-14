بكين تدعو إلى الحوار بعد الهجومين على ناقلتي النفط في بحر عُمان

المصدر: ا ف ب + رويترز

دعت الصين الجمعة الى ”الحوار“ غداة الهجوم على ناقلتي نفط في بحر عُمان حيث يثير التوتر الشديد مخاوف من تصعيد الوضع.

وعبر الناطق باسم الخارجية الصينية غينغ شوانغ في تصريح صحافي عن أمله في أن ”تتمكن كل الأطراف المعنية من تسوية خلافاتها بشكل ملائم وحلها عبر الحوار والمشاورات“.

لكنّ وسائل إعلام رسمية نقلت عن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، قوله للرئيس الإيراني اليوم الجمعة إن الصين ستعمل على تطوير علاقاتها مع إيران بشكل مطرد بغض النظر عن تغير الوضع.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة ”شينخوا“ أن شي قال ذلك خلال اجتماع مع الرئيس الإيراني حسن روحاني على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في بشكك عاصمة قرغيزستان.