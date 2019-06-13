بومبيو: واشنطن تعتقد أن إيران مسؤولة عن الهجوم على ناقلتين في خليج عمان

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة خلصت إلى تقييم مفاده أن إيران مسؤولة عن الهجوم على ناقلتين في خليج عمان.

وقال للصحفيين: ”إن التقييم استند إلى معلومات مخابرات ونوع الأسلحة المستخدمة والأسلوب المتطور للهجمات“.

وأضاف: ”حكومة الولايات المتحدة خلصت إلى تقييم هو أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية مسؤولة عن الهجمات التي وقعت في خليج عمان اليوم“.

وتابع: ”هذا التقييم يستند إلى معلومات مخابرات ونوع الأسلحة المستخدمة ومستوى الخبرة اللازمة لتنفيذ هذه العملية، والهجمات الإيرانية المشابهة التي وقعت في الآونة الأخيرة على قطاع الشحن، وحقيقة أنه لا توجد مجموعة تعمل بالوكالة في تلك المنطقة تملك الموارد أو الكفاءة للتحرك بهذه الدرجة العالية من التطور“.

وتعرضت ناقلتا نفط للهجوم، اليوم الخميس، في خليج عمان. وأدى الهجوم إلى ارتفاع أسعار النفط وأجج المخاوف من مواجهة جديدة بين إيران والولايات المتحدة.

وقال البيت الأبيض: إن الرئيس دونالد ترامب أُطلع على ما حدث.

واتهمت واشنطن طهران بأنها المسؤولة عن هجوم مماثل وقع في 12 مايو أيار، واستهدف أربع ناقلات نفط في المنطقة ذاتها، وهي ممر شحن حيوي تمر عبره نسبة كبيرة من النفط العالمي.