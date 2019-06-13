تقرير يحذّر من تشقق مقاتلات F-35 فائقة السرعة في الهواء (فيديو)

كشفت تقارير صادمة مسربة من البنتاغون، أن المقاتلة الجديدة من طراز F-35 عرضة للتشقق إذا حلقت بسرعتها الفائقة لمدة طويلة.

وحذّر تقرير البنتاغون، من أن المقاتلة الأسرع من الصوت والبالغة تكلفتها 100 مليون جنيه إسترليني، معرضة لخطر التلف الهيكلي عند وصولها سرعتها القصوى والبالغة حوالي 1200 ميل في الساعة.

ووفقًا لصحيفة ”ذا صن“ البريطانية، قد تجعل هذه المشكلة مهمة اعتراض مقاتلات F-35 للطائرات الأسرع من الصوت، مستحيلة، إذ سيكون هناك خطر حدوث أضرار هيكلية، إذا استخدمت المقاتلة سرعتها القصوى لأكثر من ثوانٍ في كل مرة.

وأعلنت بريطانيا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مضاعفتها لأسطولها من مقاتلات F-35 الشبح، بطلب 17 طائرة أخرى من الولايات المتحدة.

ولوحظت أوجه القصور المبلغ عنها لأول مرة في أواخر العام 2011، بعد الاختبارات التي حلقت فيها طائرتا F-35B بسرعة 1.3 ماخ، وF-35C بسرعة 1.4 ماخ، حيث اكتشف خلال عملية تفتيش ما بعد الرحلة في نوفمبر/تشرين الثاني 2011، أن إحدى الطائرات عانت من أضرار هيكلية وخدوش في الطلاء الذي يخفيها عن الرادار.

وقال نائب الأدميرال، مات وينتر، الذي يقود برنامج F-35 في البنتاغون، إن وزارته اتخذت خطوات لمعالجة المشكلة.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع:“لطالما استوفت طائراتنا متطلبات السلامة الصارمة التي وضعتها كل من سلطات السلامة العسكرية الأمريكية والبريطانية، ونحن نعمل مع مكتب البرنامج المشترك لضمان معالجة أي مشكلات عند نشأتها“.

وعلى الرغم من ظهور التقارير، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إن بولندا مهتمة بشراء أكثر من 30 مقاتلة من طراز F-35 من الولايات المتحدة.

وقال مصدر في سلاح الجو الملكي البريطاني:“من الواضح أنه يجب تصحيح هذا الوضع قبل أن تدخل الطائرة الخدمة ”.