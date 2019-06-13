روسيا تفند رواية أنقرة حول الهجوم على نقطة مراقبة تركية في إدلب

قال الجيش الروسي، اليوم الخميس، إن مقاتلي المعارضة السورية هاجموا نقطة مراقبة تركية في محافظة إدلب وذلك في رواية مغايرة لما قالت أنقرة إنه هجوم شنّه الجيش السوري.

وذكرت وزارة الدفاع التركية في وقت سابق، اليوم، أن القوات الحكومية السورية نفذت ما قدَّرت أنه هجوم متعمد أطلقت خلاله 35 قذيفة مورتر على أحد مواقع المراقبة التركية مما أسفر عن إصابة 3 جنود أتراك وألحق أضرارًٍا بالعتاد والمنشآت.

لكن وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها، ألقت باللوم في الهجوم على ”إرهابيين“ يتمركزون في إدلب، وقالت إن الجيش التركي طلب من موسكو ضمان سلامة أفراده وقصف مواقع المسلحين.

وقالت وزارة الدفاع إنه نتيجة لذلك شنت طائرات حربية روسية 4 ضربات جوية على أهداف وفقًا لإحداثيات مقدمة من الجيش التركي.

وقالت إن الضربات أسفرت عن القضاء على عدد كبير من المسلحين وتدمير الكثير من قطع المدفعية.