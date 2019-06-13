روحاني: أمن الخليج في غاية الأهمية بالنسبة لإيران

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الخميس، إن الأمن في الخليج في غاية الأهمية بالنسبة لإيران، وذلك بعد ساعات من إخلاء ناقلتي نفط في خليج عمان، عقب ما يُشتبه بأنها هجمات.

وذكر روحاني في كلمة بثها التلفزيون الرسمي، ”الأمن مسألة في غاية الأهمية بالنسبة لإيران في منطقة الخليج الفارسي الحساسة والشرق الأوسط وآسيا والعالم بأسره. نحاول دومًا تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة“.

وأعرب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، في وقت سابق، عن قلقه إزاء الحادث المريب الذي تعرضت له الناقلتان النفطيتان في بحرعمان، وبالتزامن مع لقاء رئيس الوزراء الياباني مع قائد الثورة الإسلامية، صباح اليوم الخميس في طهران.

وأكد عباس موسوي في تدوينة على موقع للتواصل الاجتماعي، اليوم، أن طهران تعتبر الحادث يتعارض مع الجهود الإقليمية والدولية الرامية للتهدئة وخفض التوترات في المنطقة.

وقبلها، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إن حادث ناقلتي النفط في خليج عمان اليوم الخميس ”مريب“، ودعا إلى حوار إقليمي لتجنب التوتر.

ونشر تغريدة عبر تويتر قال فيها: ”وردت أنباء الهجمات على ناقلتي النفط المرتبطتين باليابان“ في خليج عمان بينما كان رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي يجتمع مع الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي لإجراء ”محادثات واسعة وودية“.