طوكيو: الناقلتان المنكوبتان كانتا تحملان شحنات تابعة لليابان

أعلنت وزارة التجارة اليابانية، الخميس، أن ناقلتي النفط اللتين تعرضتا لهجوم بالقرب من مضيق هرمز، ”كانتا تحملان شحنات تتعلق باليابان“ .

يأتي هذا الإعلان، في وقت يستعد فيه رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، لإنهاء زيارة إلى طهران استمرت يومين، جاءت في إطار جهود الوساطة الرامية لتخفيف التوتر المتصاعد بين إيران والولايات المتحدة.

ولم تعلن أي جهة حتى الساعة (10:30 تغ) مسؤوليتها عن الهجوم الذي لم تتضح تفاصيله حتى الآن.

وسبق أن اتهمت واشنطن طهران بالوقوف خلف هجمات مشابهة، الشهر الماضي، استهدفت 4 ناقلات نفط في ميناء الفجيرة في الإمارات العربية المتحدة.

وفي السياق، أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي، إنقاذ 44 شخصًا من العاملين على الناقلتين ونقلهم إلى مرفأ إيراني في ولاية هرمزغان جنوبي البلاد.

فيما أوردت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، ووسائل إعلام محلية أخرى، أن الناقلة ”فرونت ألتير“، إحدى الناقلتين المنكوبتين، غرقت في خليج عمان.