تركيا تنفي وجود وقف كامل لإطلاق النار في إدلب السورية‎ 

ذكر وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الخميس، أنه لا يمكن القول بأن هناك وقفًا كاملًا لإطلاق النار في إدلب، وذلك بعد قصف القوات الحكومية السورية نقطة مراقبة تركية.

وقال جاويش أوغلو متحدثًا في مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي إن تركيا ستفعل كل ما يلزم إذا تواصلت الهجمات، وإنه يتوقع من روسيا ممارسة الضغط على الحكومة السورية بصفتها دولة ضامنة.

وفي ذات السياق، نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع قولها اليوم، إن طائراتها نفذت أربع ضربات ضد متشددين في إدلب بسوريا.

وأكد الجيش الروسي، أن الجيش التركي طلب مساعدته لحماية قوات تركية بقصف ”إرهابيين في إدلب“.