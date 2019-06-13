في رسالة تحد سريعة لأردوغان.. واشنطن تمنح اليونان 70 طائرة هليوكبتر عسكرية ”أقرب للهدية“

أقرت الولايات المتحدة الأمريكية بتسليم الجيش اليوناني 70 طائرة هليوكبتر عسكرية من نوع OH-58D Kiowa وبترتيبات مالية فائقة المرونة، وهو ما وُصف بأنه رسالة جوابية أمريكية سريعة على إصرار الرئاسة التركية المضي في صفقة الصواريخ الروسية S- 400 التي ترى فيها الولايات المتحدة تهديدًا لأمن دول حلف الأطلسي.

كشفت عن ذلك صحيفة توفيما اليونانية، التي وصفت الصفقة بأنها تدعيم لموقف اليونان التي تشعر أن المناورات العسكرية التركية في بحر إيجة تشكل استفزازًا مرشحًا للتفاقم.

وكانت خمس طائرات عسكرية تركية حلقت يوم 11 يونيو/ حزيران الحالي فوق جزر بحر إيجة لترفع عدد الخروقات الجوية التركية للأجواء اليونانية إلى 99 حادثة خلال الأسبوعين الماضيين.

ترتيبات مالية كأنها هدية

وأشارت ”توفيما“ على موقعها الإلكتروني إلى أن توقيت الموافقة على هذه الطلبية العسكرية لليونان، وكذلك ترتيباتها المالية، يشكلان في الرؤية السياسية موقفًا أمريكيًّا جديدًا من تركيا فيه تحدّ لا تخطئه العين. فالدفعة الأولى من الصفقة البالغة 589 مليون دولار، اقتصرت على 44 مليون دولار، ما يجعلها أقرب للهدية، كما قالت.

وقالت الصحيفة إن الدفعة الأولى من هذه الطائرات العسكرية التي جرى سحبها من ترسانة الجيش الأمريكي وصلت إلى قاعدة ”فولوس“ اليونانية قبل أيام، وإن مراسيم استكمالها ستكون بمشاركة نائب وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الصادرات والتعاون.

وكان نائب وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان أبلغ نظيرة التركي في السابع من حزيران الحالي، أن واشنطن ستنهي في الـ 31 من تموز/ يوليو المقبل مشاركة أنقرة في برنامج طائرات F- 35، بالوقت ذاته الذي ستبدأ فيه تركيا بتسلم صواريخ ”S400“ الروسية.

الباب مفتوح الآن للعقوبات

ونقلت وكالة ”بلومبيرغ“ الاقتصادية عن مصادر ذات صلة بأن رسالة وزير الدفاع الأمريكي لنظيره التركي تضمنت إنذارًا بوقف التعاون في التدريب وفي تسليم قطع الغيار مع ترك الباب مفتوحًا لمزيد من العقوبات على تركيا وهي العقوبات التي تحظى بموافقة الكونغرس، وبتأييد واسع ودعوات لتوسيعها في نطاق ما يعرف في الولايات المتحدة ببرنامج العقوبات ”كاتسا“

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد مساء أمس الأربعاء، أن موعد استلام صورايخ S- 400 الروسية هو الشهر المقبل، وتعهّد بالردّ على الولايات المتحدة إن هي طردت بلاده من برنامج طائرات F-35.

وصباح اليوم الخميس عاود أردوغان اتهام الولايات المتحدة بتسليح الميليشيات الكردية معتبرًا ذلك جزءًا من برنامج أمريكي يتصاعد لإسقاط النظام التركي، حسب ما أوردت وكالة بلومبيرغ.