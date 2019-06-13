إيران تعلق على استهداف ناقلتي النفط في خليج عمان

قالت إيران، اليوم الخميس، إنها تشعر بقلق شديد جراء حادثة استهداف ناقلتي النفط في بحر عمان، واصفة إياها بأنها ”فعل مريب في توقيت حساس“.

وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن حادث ناقلتي النفط في خليج عمان اليوم الخميس ”مريب“ ودعا إلى حوار إقليمي لتجنب التوتر.

ونشر تغريدة عبر تويتر قال فيها: ”وردت أنباء الهجمات على ناقلتي النفط المرتبطتين باليابان“ في خليج عمان بينما كان رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي يجتمع مع الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي لإجراء ”محادثات واسعة وودية“.

وتابع: ”وصف ‭‬مريب‬ أقل بكثير من أن يصف ما حدث هذا الصباح… منتدى الحوار الإقليمي الذي اقترحته إيران ضرورة حتمية“.

وأصدرت الخارجية الإيرانية بياناً قالت فيه إن حادثة ناقلتي النفط ببحر عمان تتعارض مع الجهود الإقليمية والدولية لخفض التوتر في المنطقة.

وأضافت في البيان الذي تناقلته وسائل إعلام إيرانية: ”نجدد تأكيدنا ضرورة اعتماد التعاون والحوار بين دول المنطقة لحفظ أمنها واستقرارها“.

بدوره، قال المتحدث باسم الحكومة الايرانية علي ربيعي: ”يجب أن تحرص جميع بلدان المنطقة على عدم خداع الأشخاص الذين يستفيدون من عدم الاستقرار في المنطقة“.

وأضاف ربيعي: “ الحكومة الإيرانية مستعدة لتوفير التعاون الأمني، بما في ذلك الأمن في المجاري المائية الاستراتيجية“.