وصف محاكمته قبل الإفراج بـ“الصورية“.. إيران تهدد اللبناني نزار زكا بوثائق وأقوال مسجلة

هدد المدعي العام في إيران محمد جعفر منتظري، اليوم الخميس، الخبير في تكنولوجيا المعلومات اللبناني نزار زكا الذي تم الإفراج عنه يوم الثلاثاء الماضي، بكشف ما أسماه ”بالوثائق والمقابلات المأخوذة منه لكشف كذبه“.

وجاءت تصريحات منتظري ردًا على تصريحات اللبناني المفرج عنه قبل أيام في قضية التجسس لصالح أمريكا نزار زكا، الذي اتهم إيران بالكذب واختلاق التهم ضده، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إيسنا“.

وقال منتظري: ”بإمكاننا الكشف عن الوثائق والمقابلات المأخوذة منه ليتضح من هو الكاذب؟!“، مضيفًا: ”نعتبر هذه التصريحات التي أطلقها شخص اُفرج عنه بوساطة الحكومة اللبنانية وحزب الله وخرج من إيران بأنها خطوة ”غير رجولية“ .. كان عليه أن يثمن موقف النظام الإيراني وسلطته القضائية ”.

يذكر أن زكا يحمل الجنسية اللبنانية ولديه تصريح إقامة دائمة في الولايات المتحدة، وهو خبير في تكنولوجيا المعلومات وتم اعتقاله بطهران عام 2015 بتهمة أمنية، وحُكم عليه في 2016 بالسجن عشر سنوات في إيران ودفع غرامة 4.2 مليون دولار.

وشن نزار زكا، الثلاثاء، هجومًا عنيفًا على السلطات الإيرانية، مؤكدًا أن ”إيران قامت باختطافه خلال زيارته إلى طهران بدعوة رسمية عام 2015“.

ووصف نزار زكا الذي وصل إلى بيروت بعد الإفراج عنه من قبل إيران، محاكمته في طهران من قبل محكمة الثورة بأنها ”كانت صورية“، مشيرًا إلى أن ”سجن إيفين الذي يقع شمال العاصمة طهران والذي كان يقبع فيه من أسوأ السجون في العالم“.