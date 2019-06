طبيعة الأضرار التي أصابت ناقلتي النفط في خليج عمان (صور)

تعرضت ناقلتا نفط، إحداهما يابانية والأخرى نرويجية، اليوم الخميس، لاستهداف أدى لحدوث انفجارين عليهما، وتعرضتا لأضرار متفاوتة.

وأكد رئيس شركة ”كوكوكا سانجيو“ اليابانية للشحن تعرض إحدى سفنها التي كانت تحمل مواد كيماوية لهجوم في الخليج.

وقال رئيس الشركة في تعليقه على حادثة الهجوم في خليج عمان إن السفينة تعرضت للاستهداف مرتين خلال ثلاث ساعات.

من جهته، ذكر متحدث باسم شركة ”بي.إس.إم شيب مانجمت“ المشغلة للناقلة اليابانية ”كوكوكا كاريدجس“ أن الناقلة تعرضت لأضرار جراء حادث أمني في خليج عمان اليوم.

وقال المتحدث إن طاقم السفينة، الذي يضم 21 بحارًا، هجر السفينة بعد الحادث الذي ألحق أضرارًا بجانبها الأيمن، مضيفًا أن سفينة قريبة اسمها ”كوستال إيس“ سارعت بانتشال الربان والطاقم من قارب نجاة.

وأصيب أحد أفراد طاقم ”كوكوكا كاريدجس“ بإصابات طفيفة في الحادث وتلقى الإسعافات الأولية على متن ”كوستال إيس“، متابعًا: ”كوكوكا كاريدجس لا تزال في المنطقة ولا تواجه خطر الغرق، وشحنة الميثانول سلمية“.

وكانت السفينة تبعد 70 ميلاً بحريًا تقريبًا عن الفجيرة ونحو 14 ميلاً بحريًا عن إيران،حسب ”رويترز“.

ونقلت الوكالة عن مصدر مسؤول قوله إن أحد أفراد طاقم الناقلة تعرض لإصابة طفيفة، فيما تسبب الهجوم بأضرار بالجانب الأيمن من الناقلة.

في ذات الإطار، قال مسؤول كبير في شركة“ سي.بي.سي“ الحكومية التايوانية لتكرير النفط إن ناقلة تستأجرها الشركة لجلب وقود من الشرق الأوسط تعرضت لهجوم في وقت سابق اليوم.

وقال وو آي – فانج رئيس قسم البتروكيماويات في الشركة لوكالة ”رويترز“: ”كانت الناقلة فرنت ألتير تحمل 75 ألف طن من النفتا، عندما أصابها طوربيد فيما يبدو وقت الظهر تقريبًا بتوقيت تايوان (0400 بتوقيت جرينتش)، مؤكدًا أنه تم إنقاذ جميع أفراد الطاقم.

ووفقًا لبيانات الشحن على ”ريفينيتيف أيكون“، فقد شوهدت ”فرنت ألتير“ للمرة الأخيرة في خليج عمان قبالة ساحل إيران بعد تحميل حمولتها من ”الرويس“ في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتشير تقديرات مصادر في قطاع الشحن إلى أن قيمة الشحنة تزيد عن 30 مليون دولار. ولم يحدد وو قيمة الشحنة، موضحاً أنه كان من المقرر أن تصل الناقلة إلى تايوان في يوليو المقبل.

