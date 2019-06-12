توقيف 400 متظاهر بينهم زعيم المعارضة خلال احتجاجات في موسكو

أوقفت الشرطة الروسية، الأربعاء، أكثر من 400 شخص، بينهم زعيم المعارضة أليكسي نافالني، أثناء مسيرات بالعاصمة موسكو، حسب مصادر إعلامية مستقلة.

وخرجت المسيرات للاحتجاج على ما وصفه المشاركون بـ“افتراءات الشرطة“، على خلفية اعتقال صحفي معارض بتهم تتعلق بالمخدرات، قبل إسقاطها وإطلاق سراحه لاحقًا.

وذكرت منظمة ”أو.في.دي-إنفو“ الإعلامية، أن الشرطة ألقت القبض على أكثر من 400 شخص، بينهم نافالني، فيما قالت السلطات إنها اتخذت الإجراء نظرًا لعدم وجود ترخيص بالتظاهر.

وأوضح بيان لوزارة الداخلية، أن الموقوفين نقُلوا إلى مراكز الأمن، وأنهم قد يواجهون تهمًا تصل عقوباتها إلى السجن 20 يومًا، حسب وكالة أنباء ”تاس“ الحكومية.

وداهمت الشرطة الروسية، الأسبوع الماضي، منزل الصحفي إيفان جولونوف، الذي كان يعمل في موقع ”ميدوزا“ الإخباري.

وجرى توقيف جولونوف، بتهمة حيازة وبيع مواد مخدرة، ثم أُفرج عنه بشكل مشروط، حيث أقرت الحكومة بغياب أي دليل على ارتكابه جرمًا.

وتتهم المعارضة الحكومة بمحاولة التضييق على الصحفيين وتخويفهم، وهو ما تنفيه السلطات، وتتهم عددًا من الصحفيين بالعمل مع دول أجنبية بشكل مشبوه.