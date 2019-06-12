انفجار في منصة إيرانية لاستخراج النفط في مياه الخليج

أفاد موقع وزارة النفط الإيرانية، اليوم الأربعاء، باندلاع حريق في أحد منصات حقل فارس الجنوبي للغاز في الخليج الذي يعد من أكبر حقول للغاز بالعالم.

وذكر الموقع أن ”المنصة التاسعة لحقل فارس الجنوبي للغاز في الخليج العربي، وهو الأكبر في العالم، اشتعلت فيها النيران“، نافيًا وقوع ضحايا من العاملين في الحقل.

وقال رئيس شركة فارس للنفط والغاز، محمد مشكيني فام لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إيسنا“، إنه ”لم يُقتل أحد بسبب الحريق الذي وقع على المنصة التاسعة، لأن جميع الموظفين قد أخلوا المنصة قبل اندلاع الحريق“.

فيما تحدثت تقارير صحفية أخرى لم تؤكدها السلطات الإيرانية أن الحريق سبب وقوع انفجار في المنصة التاسعة من حقل بارس الجنوبي للغاز.

وتشترك إيران في حقل فارس الجنوبي (غاز الشمال) مع قطر وهو أكبر حقل غاز بالعالم، وفي مارس من العام الماضي قالت إيران إنها بدأت إنتاج البترول من الطبقة النفطية حيث يتوقع أن يصل إنتاجها إلى 35 ألف برميل يوميًا.