تركيا: خطاب أمريكا بخصوص إف-35 لا يتناسب مع روح التحالف

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار اليوم الأربعاء، إن اللغة المستخدمة في خطاب أرسلته واشنطن إلى أنقرة بخصوص إبعاد تركيا عن برنامج المقاتلات إف-35 لا تتناسب مع روح التحالف بين البلدين.

وأوضح القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان لنظيره التركي في وقت سابق، كيف سيجري سحب تركيا من برنامج إف-35، إلا إذا غيرت أنقرة خططها لشراء منظومة دفاع صاروخي روسية.

ونقلت وزارة الدفاع عن أكار قوله، إن تركيا تُعد ردًا على الرسالة وإنها سترسله إلى الولايات المتحدة خلال الأيام المقبلة، وأضاف أنه سيجري مكالمة هاتفية مع شاناهان، غدًا الخميس.

ويقول خبراء إن استبعاد تركيا من برنامج مقاتلات الإف-35 يعد واحدًا من أكبر الشقاقات في العلاقة مع الولايات المتحدة في التاريخ الحديث.

غير أن التوتر في العلاقات الأمريكية التركية يتجاوز بالفعل مقاتلات الإف-35 لما هو أبعد، فهناك على سبيل المثال تضارب الإستراتيجية المتعلقة بسوريا وكذلك العقوبات على إيران واحتجاز عاملين بالقنصلية الأمريكية في تركيا.