في أول زيارة لرئيس وزراء ياباني منذ 4 عقود.. آبي يبحث في طهران التوتر الإيراني الأمريكي

قال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، إنه سيجري مباحثات خلال زيارته إلى طهران، لتخفيف التوتر بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية وتحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

جاء ذلك في تصريح للصحفيين قبيل مغادرته مطار ”هانديا “ في طوكيو متوجهًا إلى إيران في زيارة تستغرق يومين، وفقًا لما ذكرته وكالة كيودو اليابانية للأنباء، الأربعاء.

وأعرب آبي عن قلقه حيال التوترات المتواصلة بين الولايات المتحدة وإيران في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف: ”اليابان تريد تولي أكبر دور ممكن من أجل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، أود تبادل الآراء الصادقة مع القيادة الإيرانية لتخفيف التوترات“.

وتعتبر زيارة شينزوا آبي الأولى من نوعها لرئيس وزراء ياباني إلى إيران منذ 41 عامًا. حيث كانت آخر زيارة لرئيس الوزراء الياباني الأسبق ”فوكودا تاكيو“ إلى إيران في 1978.

وسيلتقي آبي مع الرئيس الإيراني حسن روحاني عقب وصوله إلى طهران، وصباح الخميس سيلتقي بالمرشد الإيراني علي خامنئي، ومن المنتظر أن يُجري وزيرا خارجية البلدين اجتماعًا آخربينهما.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اقترح على شينزو آبي خلال زيارته إلى اليابان في آيار/ مايو الماضي، لعب دور الوسيط بخصوص إيران. الأمر الذي وافق عليه رئيس الوزراء الياباني في حال أرادت إيران ذلك.