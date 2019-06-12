روحاني يقول إن ضغوط العقوبات الأمريكية قد انتهت

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، إن ضغط العقوبات الأمريكية ضد بلاده قد انتهى.

ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن روحاني: ”انتهى ضغط العقوبات الأمريكية، حيث يتمتع شعبنا اليوم بهدوء أفضل من قبل ستة أشهر وقبل عام“، مضيفًا أن ”جميع المسؤولين والأشخاص لديهم رؤية موحدة للولايات المتحدة“.

وأوضح روحاني، وهو يشير إلى رفض التفاوض مع الولايات المتحدة، أن ”السبب الرئيسي هو أمريكا، وليس هناك أي شكوك حول هذا الموضوع“.

وتأتي تصريحات روحاني مع توجه رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، اليوم الأربعاء، إلى طهران للقاء كبار المسؤولين الإيرانيين بهدف خفض مستوى التوتر بين طهران وواشنطن.

وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قال، الليلة الماضية خلال مقابلة صحفية، إن طهران لن تسلم لواشنطن بأن ”تفرض على شعبنا حربًا من جانب واحد، وحتمًا الجميع سيتضرر، والحرب هي حرب“، مضيفًا أن ”أمريكا تمارس الإرهاب الاقتصادي عبر الضغط غير القانوني على الشعب الإيراني لتحقيق أهداف سياسية“.