موقع عبري: هجوم درعا استهدف شبكة رادارت إيرانية وموقعًا لحزب الله

ذكرت مصادر عسكرية إسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن الهجوم الصاروخي الإسرائيلي على منطقة تل الحارة جنوب سوريا فجر اليوم، استهدف شبكة رادارات إيرانية.

ونقل موقع ”ديبكا“ العبري عن المصادر قولها، إن حزب الله اللبناني يحتفظ بموقع مراقبة في الجولان على مقربة من تلك المنطقة على بعد 15 كلم من الحدود مع فلسطين المحتلة.

وأشارت إلى أن تل الحارة في محافظة درعا بحوران يعتبر موقعًا إستراتيجيًّا، إذ إنه يطل على الجولان ومنطقة الجليل شمال فلسطين قرب الحدود مع لبنان.

وذكرت المصادر، أن القوات الروسية في تلك المنطقة هي التي سمحت لإيران بإنشاء تواجد عسكري على مقربة من المواقع الإسرائيلية في الجولان عند الحدود مع فلسطين، مضيفة أن القوات الروسية لا تزال تمنع إيران وحزب الله من إنشاء مواقع لهما في مناطق متقدمة أخرى في درعا، وأنها سمحت بوجود مواقع مؤقتة تضم 15-20 عنصرًا فقط.

ورأت المصادر، أن قرار مهاجمة تل الحارة يهدف إلى تمهيد الطريق لاجتماع أمني يضم مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين وروسًا في القدس المحتلة هذا الشهر، بما فيهم مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون.