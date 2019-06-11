مرشح للانتخابات الأمريكية يتعهد بإعادة الاتفاق النووي مع إيران

دعا المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية، بيت بوتجيج، الثلاثاء، إلى وضع حد ”للحروب التي لا نهاية لها“ التي أعقبت هجمات الحادي عشر من سبتمبر /أيلول 2001، وتعهد بإعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي مع إيران الذي انسحب منه الرئيس الجمهوري دونالد ترامب.

واستهل بوتجيج، وهو ضابط احتياط في البحرية الأمريكية، سبق وأُرسل إلى أفغانستان، أول خطاب رئيس له عن السياسة الخارجية بدعوة الكونغرس إلى إلغاء قانون القوة العسكرية الذي جرت المصادقة عليه بعد هجمات 11 سبتمبر /أيلول للسماح بشن حملات عسكرية ضد تنظيم القاعدة، وحركة طالبان في أفغانستان.

وقال خلال كلمة في مدينة بلومينجتون في ولاية إنديانا:“العالم يحتاج إلى أمريكا متحررة من فخ الحروب التي لا نهاية لها، ومستعدة للتركيز على الأخطار في المستقبل“.

وبوتجيج رئيس بلدية ساوث بيند في ولاية إنديانا، وواحد من 3 قدامى محاربين ضمن أكثر من 20 ديمقراطيًا سيخوضون السباق للرئاسة في 2020.

وزادت معدلات التأييد له ليصبح في الصف الثاني من المرشحين بعد الاثنين الأوفر حظًا، وهما: جو بايدن، نائب الرئيس السابق، والسيناتور بيرني ساندرز عن ولاية فيرمونت.

وقال إنه في عهد ترامب“لم تعد الولايات المتحدة تملك سياسة خارجية تذكر“، لكن بات لديها نمط من تمكين الحكام المستبدين ”وإبعاد النُّظم الديمقراطية والحلفاء في جميع أنحاء العالم“.

وأضاف أن قانون القوة العسكرية ساهم بترسيخ دور الولايات المتحدة في صراعات لم تتحدد فيها طبيعة المهمة بوضوح، وأن الكونغرس تخلى عن مسؤوليته فيما يتعلق بشن الحروب.