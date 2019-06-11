الكريملين: بوتين سيلتقي روحاني في قرغيزستان

قال يوري أوشاكوف أحد مساعدي الكرملين اليوم الثلاثاء، إن الرئيس فلاديمير بوتين سيجتمع يوم الجمعة القادم، مع نظيره الإيراني حسن روحاني، في بيشكيك عاصمة جمهورية قيرغيزستان، التي تستضيف قمة منظمة شنغهاي للتعاون ومؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إيسنا“، عن أوشاكوف قوله، إن ”جدول أعمال الاجتماع بين الرئيس بوتين ونظيره الإيراني حسن روحاني سيتضمن طرقًا لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية وتعزيز التبادلات الثقافية والإنسانية بين البلدين“.

وقال أوشاكوف، في حديث عن جدول اجتماعات بوتين خلال تواجده في العاصمة بيشكيك: ”سيكون هناك لقاء مع الرئيس الإيراني حسن روحاني، وهو أمر مهم للغاية في الوضع الحالي“.

وأشار مساعد الكرملين، إلى أن ”الأطراف تخطط لمناقشة مجموعة واسعة من القضايا العالمية، بما في ذلك التطورات في سوريا والوضع المحيط بخطة العمل الشاملة المشتركة لبرنامج إيران النووي“.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلنت الرئاسة الإيرانية أن روحاني سيتوجه يوم الخميس، إلى بيشكيك للمشاركة في الاجتماع الـ19 لمنظمة شنغهاي للتعاون.

وسيعقد اجتماع منظمة شنغهاي للتعاون في قيرغيزستان، بحضور 11 دولة، بما في ذلك روسيا والصين وكازاخستان وطاجاكستان وأوزبكستان والهند وباكستان وإيران.