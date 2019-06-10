روحاني ينتقد ”صمت“ أوروبا تجاه الإجراءات الأمريكية

انتقد الرئيس الإيراني حسن روحاني، يوم الاثنين، صمت الدول الأوروبية حيال ما وصفه بـ“الإجراءات الإرهابية الأمريكية ضد طهران“، جاء ذلك خلال استقباله وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الذي يزور طهران بهدف الحفاظ على الاتفاق النووي.

ونقلت وسائل الإعلام الإيرانية عن روحاني قوله خلال اجتماعه بالوزير الألماني ”إيران لم ولن تواجه طريقاً مسدوداً بسبب العقوبات المفروضة عليها، وأن أمن المنطقة لن يتحقق أبداً من خلال ممارسة الضغوط على إيران“.

وأضاف روحاني إن ”الولايات المتحدة داست على قرار مجلس الأمن الدولي المتعلق بالاتفاق النووي وقامت بإجراءات إرهابية في المنطقة لكن للأسف لم نر ردة فعل اوروبية مناسبة“.