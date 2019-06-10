”غوتيريش“ يؤكد ثقته المطلقة بالمبعوث الأممي إلى اليمن

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الاثنين، ثقته في مبعوثه الخاص إلى اليمن البريطاني مارتن غريفث.

وقالت إري كانيكو، المتحدثة باسم غوتيريش، ردًّا على أسئلة صحفيين بشأن تقييم الأخير لأداء غريفيث، خصوصًا بعد استقالة وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، في وقت سابق الاثنين، إن الأمين العام ”يضع ثقته المطلقة في مبعوثه الخاص“.

وجاءت استقالة اليماني -التي لم تتأكد رسميًا- بعد 3 أسابيع من شكوى رسمية قدمها الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى غوتيريش، انتقد فيها أداء غريفيث.

وفي أيار/مايو الماضي، دعا البرلمان اليمني الحكومة إلى عدم التعاطي مع المبعوث الأممي ”إلى حين التزامه بقرارات الأمم المتحدة“.