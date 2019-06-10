أنقرة: واشنطن لم تتحرك لتشكيل مجموعة عمل بشأن منظومة ”إس-400“

قال رئيس إدارة الصناعات الدفاعية التركية، إسماعيل ديمر، اليوم الإثنين، إن الولايات المتحدة لم تتحرك بعد لتشكيل مجموعة عمل مشتركة لتقييم مخاوفها بشأن شراء تركيا منظومة ”إس-400“ الدفاعية الروسية.

وقال ديمر للصحفيين بعد مناسبة في أنقرة: إن ”المسؤولين الأتراك يجهزون ردًا على خطاب من القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان، أوضح فيه كيف سيتم إقصاء تركيا من برنامج المقاتلات إف-35 إذا مضت قدمًا في صفقة إس-400″.

واختلفت الدولتان العضوان في حلف شمال الأطلسي بشكل علني لأشهر بشأن طلب تركيا شراء منظومة ”إس-400″، التي تقول واشنطن إنها تشكل تهديدًا على طائرات ”إف-35“ من إنتاج شركة ”لوكهيد مارتن“، والتي تعتزم تركيا شراءها أيضًا.

واقترحت تركيا تشكيل مجموعة العمل المشتركة.