إيران تنفي طلبها من روسيا شراء صواريخ ”S400“

نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، يوم الاثنين، أن تكون طهران قد طلبت من روسيا شراء منظومة صواريخ ”S400“.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إيسنا“ عن موسوي، خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، قوله: ”لم يكن لدينا طلب من روسيا لشراء منظومة صواريخ S400″.

وكانت ”الخدمة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري والتقني“ قد أعلنت في تشرين الأول/ أكتوبر 2016، أن روسيا أنجزت تسليم أنظمة ”S-300“ إلى إيران.

و“S-300″ نظام صاروخ مضاد للطائرات قادر على تدمير الطائرات الحديثة والمتطورة، بما في ذلك تلك التي تستخدم تكنولوجيا الشبح، فضلًا عن تدمير الصواريخ الباليستية المتوسطة المدى والصواريخ التكتيكية وصواريخ كروز.