القضاء الإسرائيلي يمنح نتنياهو ”فرصة أخيرة“

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، أن القضاء الإسرائيلي، منح بنيامين نتنياهو فرصة أخيرة لإبلاغ المستشار القضائي للحكومة أفيخاي مندلبليت، عمّا إذا كان يريد عقد جلسة استماع له قبل اتخاذ قرار بشأن لائحة الاتهام ضده.

ووفقًا لقناة ”i24news“ الإسرائيلية، فإنه من المتوقع أن يُبلغ نتنياهو، يوم الإثنين، المستشار القضائي مندلبليت، حول إذا ما كان يريد المثول أمام جلسة الاستماع القانونية في الوقت المحدد، أو الذهاب بشكل مباشر إلى محكمة العدل العليا لتقديم 3 لوائح اتهام ضده.

ونقلت القناة الإسرائيلية، عن مندلبليت قوله إنه ”لا توجد أي صلة بين الوضع السياسي لرئيس الوزراء وشؤونه القانونية“، مؤكدًا أنه ”لا مبرر لتأجيل جلسات الاستماع وربطها بالأوضاع السياسية داخل إسرائيل، خاصة بعد حل الكنيست الذي يتذرع به حزب الليكود لتأجيل جلسة الاستماع“.

ورفض المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، طلبًا بتأجيل جلسة استماع لنتنياهو حول ملفات قضايا الفساد المنسوبة إليه والتي تتمثل في خيانة الأمانة وتلقي الرشاوى، ما اعتبره نتنياهو ليس عدلًا المطالبة بإعادة النظر بطلب التأجيل.

ومن المقرر أن تُعقد جلسة استماع قانونية لنتنياهو في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، بعد تأجيلها عدة مرات بسبب انتخابات الكنيست الإسرائيلية السابقة، تزامنًا مع إصرار من المعارضة داخل الكنيست على عدم تأجيل موعد جلسة التحقيق ومحاسبة نتنياهو قانونيًا.