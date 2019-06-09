لم يشمل لبنانيًا متهمًا بالتجسس يُتوقع الإفراج عنه.. خامنئي يصدر عفوًا عن مئات السجناء

المصدر: ا ف ب

منح المرشد الأعلى في إيران، آية الله علي خامنئي، عفوًا خاصًا لنحو 700 سجين بمناسبة عيد الفطر، لكنه لم يشمل لبنانيًّا مُتّهمًا بالتجسس، بحسب ما أفاد مصدر رسمي، اليوم الأحد.

وفي المجمل مُنح العفو أو تخفيض العقوبة لـ691 سجينًا بناء على قرار خامنئي بمناسبة عيد الفطر، بحسب ما أفادت وكالة ”ميزان اونلاين“ التابعة للسلطة القضائية في إيران.

وكانت وزارة الخارجية اللبنانية أعلنت في الرابع من حزيران/يونيو، موافقة السلطات الإيرانية على تسليمها اللبناني نزار زكا الذي حُكم عليه في إيران في تموز/يوليو 2016 بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة ”التجسس“ لصالح الولايات المتحدة.

إلا أن اسم زكا لم يرد على لائحة الأشخاص المعفى عنهم، بحسب ما قال المتحدث باسم السلطة القضائية في إيران غلام حسين إسماعيلي.

ونقلت وكالة ”ميزان“، عن إسماعيلي قوله، إن ”الرئيس اللبناني طلب في الرسائل التي وجهها إلى السلطات القضائية، الإفراج عن (زكا) بشروط“.

وأضاف: ”هذا الالتماس يكمل مساره وإذا اتخذ الجهاز القضائي قرارًا، سيعطي معلومات“ بشأن هذه القضية.

واعتُقل نزار زكا، البالغ 51 عامًا من العمر، والمقيم في الولايات المتحدة، في أيلول/سبتمبر عام 2015 خلال زيارة لإيران.

وقالت طهران حينذاك إن زكا تربطه ”علاقات كثيرة وثيقة بالأوساط العسكرية والاستخباراتية الأمريكية“.

ونشر التلفزيون الرسمي الإيراني صورًا يظهر فيها رجل يرتدي بزة عسكرية، مؤكدًا أنه زكا في قاعدة عسكرية.

وفي أيلول/سبتمبر العام 2017، أكد القضاء الإيراني في الاستئناف عقوبة السجن 10 أعوام بحق زكا، فضلًا عن مواطن أمريكي ومواطنين إيرانيين أمريكيين بتهمة ”التعامل“ مع الولايات المتحدة.