إيران تكشف عن نظام دفاع جوي محلي الصنع

أعلن وزير الدفاع الإيراني، العميد أمير حاتمي، اليوم الأحد، عن نظام دفاع جوي محلي الصنع، أطلق عليه طهران اسم ”نظام 15 خرداد“.

ونقلت وكالة أنباء ”تسنيم“ الإيرانية عن وزير الدفاع قوله، خلال إطلاق نظام ”15 خرداد“ الجوي المضاد للطائرات، إن النظام ”تم تصميمه وصنعه بالكامل في إيران من قبل متخصصي مؤسسة الصناعات الجوفضائية التابعة لوزارة الدفاع“.

وأضاف حاتمي أن ”نظام الدفاع الجوي الجديد قادر على استهداف أنواع مختلفة من الأهداف، مثل الطائرات العسكرية والطائرات بدون طيار، بالصواريخ الإيرانية صياد -3.. المنظومة قادرة على كشف ومتابعة 6 أهداف في آن واحد والاشتباك مع 5 أهداف أخرى“.

وأشار وزير الدفاع الإيراني إلى أن هذه المنظومة الدفاعية ”لديها قدرة عالية، ويمكن تشغيلها خلال أقل من 5 دقائق“.

وأوضح الوزير أن ”هذه المنظومة يمكنها كشف أهداف على بعد 150 كلم ومتابعتها على بعد 120 كلم والاشتباك معها وتدميرها على بعد 45 كلم“.