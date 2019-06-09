إيران: لن نمدد المهلة الممنوحة للأوروبيين بشأن الاتفاق النووي

أعلن أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني، محسن رضائي، يوم الأحد، رفض بلاده تمديد المهلة التي منحتها طهران لأوروبا، لتنفيذ تعهداتها في الاتفاق النووي.

وقال رضائي للقناة الإيرانية الأولى: ”لن نضيف يومًا واحدًا على مهلة الـ60 يومًا الممنوحة لأوروبا“.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني، قد أعلن في الثامن من مايو/ أيار الماضي، منح الدول الموقعة على الاتفاق النووي، مهلة شهرين لتنفيذ تعهداتها.

من جانب آخر، توقع رضائي حدوث اشتباكات بين قوات بلده والقوات الأمريكية في سوريا، بسبب ”غياب خط التواصل“ بين الطرفين.

وأوضح رضائي قائلًا: ”طلب منا الأمريكيون مرارًا أن يكون لدينا خط تواصل، من أجل منع نشوب صراع مع القوات الإيرانية في سوريا، كما هو الحال بين القوات الأمريكية والروسية، لكن لا يوجد حتى الآن أي خط تواصل بين القوات الأمريكية والإيرانية“.

وأضاف أن ”من المحتمل عندما تقترب قوات الجانبين من بعضهما البعض، أن يتم إطلاق النار ولو نتيجة خطأ وعندها ستندلع الحرب بسبب غياب خط التواصل“.

وهاجم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، في وقت سابق من يوم الأحد، الدول الأوروبية، معتبرًا أن سياساتها أضرّت بدول المنطقة.

ونقلت الوكالة الرسمية الإيرانية (إيرنا)، عن ظريف خلال زيارته مدرسة في طهران، قوله إن ”أوروبا ليست بالمكان والمستوى الذي يسمح لها بانتقاد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حتى في القضايا التي لا تخص الاتفاق النووي“.