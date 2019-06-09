البرلمان الإيراني يصوت على إعدام مهاجمي الفتيات بـ“الحمض الكيماوي“

صوت البرلمان الإيراني في جلسة علنية، الأحد، على قانون بشأن مهاجمي الفتيات اللاتي لا يلتزمن بالحجاب، بوساطة الحمض الكيماوي الذي انتشر مؤخرًا في عدد من المدن الإيرانية.

وذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إيسنا“ أن ”القانون الذي صوت عليه بأغلبية ساحقة يفرض عقوبة الإعدام تحت عنوان انعدام الأمن والفساد في الأرض“، مضيفة أن ”عدد المصوتين لصالح القانون بلغ 161 نائبًا فيما عارضه 9 آخرون، وامتنع 9 أعضاء عن التصويت“.

وأفادت الوكالة، بحسب مصادر خاصة، بأن ”عقوبة الإعدام تهدف إلى حماية ضحايا هذه الجريمة التي تستهدف الأمن الاجتماعي في إيران“.

وبحسب قانون العقوبات الإيراني، فإن تهمة الفساد في الأرض تستوجب الإعدام. ولا تزال إيران من بين أكثر الدول المنفذة لعمليات الإعدام في قائمة الدول التي تحتل المرتبة الثانية.

وفي العام الماضي، تسببت سلسلة من الهجمات الحمضية على الشابات في محافظة أصفهان، بغضب شعبي، في حين ادعى النشطاء أن الضحايا في أصفهان تم استهدافهن من قبل المتشددين بسبب ارتداء ملابس تعتبر غير مناسبة، وقد نفت السلطات بشدة هذه التهمة.