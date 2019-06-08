رئيس سريلانكا يعارض عمل لجنة التحقيق البرلمانية في هجمات عيد الفصح‎

المصدر: ا ف ب

أبلغ رئيس سريلانكا مايثريبالا سيريسينا حكومته أنه لا يعتزم التعاون مع اللجنة البرلمانية التي تحقق في اعتداءات عيد الفصح الانتحارية، وفق ما أفاد به مصدر رسمي السبت.

ودعا الرئيس إلى اجتماع طارئ مساء الجمعة لإبداء معارضته لهذه اللجنة المكلفة بالتحقيق في الاعتداءات التي وقعت في 21 نيسان/أبريل وأسفرت عن سقوط 258 قتيلًا من بينهم نحو 45 أجنبيًا وحوالي 500 جريح.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر وزاري قوله إن الرئيس رفض السماح لأي شرطي أو عسكري أو عنصر في أجهزة الاستخبارات بالإدلاء بإفادته أمام اللجنة.

وقال المصدر طالبًا عدم كشف اسمه أن الاجتماع ”انتهى من دون نتيجة واضحة“، مضيفًا أن ”الحكومة أيضًا لم تتوافق على تعليق اللجنة“.

وكان قائد جهاز الاستخبارات سيسيرا منديس قد أخذ على الرئيس أمام اللجنة عدم عقد اجتماعات منتظمة حول الوضع الأمني لتقييم المخاطر المحتملة الناجمة عن متطرفين.

وتم وقف البث المباشر لأعمال اللجنة خلال إفادته بأمر من الرئيس، بحسب مصادر رسمية.

كذلك ألمح قائد الشرطة إلى أن الرئيس، الذي يتولى أيضًا مهام وزير الدفاع والداخلية، لم يتبع القواعد المعمول بها في التعامل مع تقارير الاستخبارات، بما في ذلك التحذيرات الواردة في ما يتعلق باعتداءات عيد الفصح.

غير أن الرئيس نفى باستمرار أن يكون تلقى أي تحذير من خطر آني.

وتبنت ”جماعة التوحيد الوطنية“ الإسلامية المحلية وتنظيم داعش اعتداءات 21 نيسان/أبريل التي استهدفت فنادق فخمة وكنائس أثناء إقامة قداس عيد الفصح.