بريطانيا تستدعي السفير السوداني بشأن ”أعمال العنف“ في الخرطوم

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أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الخميس، أنها استدعت السفير السوداني للتعبير عن القلق بشأن أعمال العنف في الخرطوم بعد أن فضَّت قوات الأمن اعتصام المحتجين في العاصمة، هذا الأسبوع، مما أسفر عن مقتل العشرات.