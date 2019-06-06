وزير خارجية ألمانيا يزور طهران لإجراء محادثات

أفادت متحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية، بأن وزير الخارجية هايكو ماس سيزور إيران في إطار جولة بمنطقة الشرق الأوسط تشمل ثلاث دول، الأسبوع المقبل، يبحث خلالها سبل الحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني.

وقالت المتحدثة ماريا أديبار خلال مؤتمر صحفي دوري، اليوم الخميس، إن الجولة ستشمل أيضًا الأردن والإمارات.

وأضافت أن الجولة تجري بالاتفاق والتنسيق مع بريطانيا وفرنسا، اللتين تدعمان الاتفاق النووي المبرم مع إيران، وتمت مناقشته مع مايك بومبيو وزير خارجية الولايات المتحدة التي انسحبت من الاتفاق العام الماضي.