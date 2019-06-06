إسرائيل.. رفض تأجيل جلسة استماع لنتنياهو بقضايا فساد

رفض المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت، اليوم الخميس، تأجيل جلسة استماع لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في قضايا فساد من المقرر عقدها في أكتوبر/تشرين الثاني المقبل.

جاء ذلك وفق ما نقلت وسائل إعلام عبرية بينها صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ عن مندلبليت، غداة تقدم نتنياهو بطلب لتأجيل جلسة الاستماع بدعوى حل الكنيست، وإجراء انتخابات جديدة في سبتمبر/أيلول المقبل.

وقال مندلبليت: ”في حالة عدم وجود أسباب للتدخل من قبل المحكمة في موعد جلسة الاستماع، فإن الحديث يدور عن مسألة إجرائية في صميم تقدير النيابة فيما يتعلق باتخاذ الإجراءات الجنائية“.

وسبق للمستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أن وافق في نهاية فبراير/شباط الماضي، على تأجيل جلسة الاستماع لنتنياهو في الملفات 1000 و2000 و3000، المشتبه فيها بتلقي رشاوى، من 10 يوليو/تموز الماضي إلى مطلع أكتوبر المقبل، رغم طلبه التأجيل لمدة سنة بذريعة حجم مواد التحقيق.

جاء ذلك بعدما أعلن مندلبليت، قراره توجيه لائحة اتهام ضد نتنياهو، تشمل ”الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة“.

ولكن طبقًا للقانون الإسرائيلي، فإن لائحة الاتهام تعقب جلسة استماع مع المتهم، يقدم خلالها شفهيًّا أو مكتوبًا دفاعه عن نفسه حيال التهم الموجهة إليه.

وخلال العامين الماضيين، أوصت الشرطة الإسرائيلية بعد سلسلة تحقيقات مطولة مع نتنياهو ومقربيه، بتقديم لائحة اتهام ضده في 3 ملفات أساسية.

ففي الملف المعروف برقم 1000، يُتهم نتنياهو بتلقي الرشوة من رجال أعمال إسرائيليين، مقابل تقديم خدمات لهم.

وفي الملف 2000، يُتهم نتنياهو بإجراء اتصالات مع ناشر صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ الإسرائيلية، أرنون موزيس للحصول على تغطية إعلامية إيجابية مقابل التضييق على صحيفة ”إسرائيل اليوم“ المنافسة.

وفي الملف 4000 يتهم نتنياهو بتقديم تسهيلات مالية لشركة ”بيزك“ للاتصالات مقابل الحصول على تغطية إعلامية إيجابية في موقع ”واللا“ الإخباري الإسرائيلي المملوك لمالك شركة الاتصالات.

وسيقرر المستشار القضائي على ضوء جلسة الاستماع، ما إذا كان سيمضي قدمًا في تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو.