بوتين: العلاقات الصينية الروسية أفضل من أي وقت مضى

بوتين: العلاقات الصينية الروسية أفضل من أي وقت مضى

المصدر: رويترز

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إن العلاقات بين روسيا والصين وصلت إلى ”مستوى رفيع غير مسبوق“.

وسيعقد بوتين محادثات ثنائية مع نظيره الصيني شي جين بينغ في موسكو، اليوم الأربعاء.

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