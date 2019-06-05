روسيا وأمريكا تتبادلان الاتهام بشأن حادث ”اعتراض“ قرب سوريا

قال الأسطول السادس الأمريكي إن مقاتلة روسية حلقت بسرعة فائقة مما وضع طائرة استطلاع تابعة للبحرية الأمريكية في خطر أثناء عملية اعتراض فوق البحر الأبيض المتوسط، أمس الثلاثاء، لكن موسكو قالت إن قائد الطائرة الروسية تصرف بمسؤولية.

وقال الأسطول السادس في بيان: ”رغم أن الطائرة الروسية كانت تعمل في المجال الجوي الدولي، كان هذا الاعتراض تصرفًا غير مسؤول“.

وأضاف: ”كانت الطائرة الأمريكية تعمل بما يتفق مع قواعد القانون الدولي ولم تتصرف بصورة تستلزم هذا النشاط الروسي“.

وقال الأسطول السادس: إن الطائرة الروسية اعترضت مسار الطائرة الأمريكية ثلاث مرات: اثنتان منها تعتبران آمنة، لكن الثالثة كانت بسرعة كبيرة ومرت فيها الطائرة الروسية أمام الطائرة الأمريكية، وهي من طراز بي-8إيه بوسيدون مباشرة، مما تسبب في حدوث اضطراب مفاجئ ”ووضع طيارينا وطاقمنا في خطر“.

وذكرت وكالة الإعلام الروسية، اليوم الأربعاء، نقلًا عن وزارة الدفاع أنها استدعت طائرة سوخوي سو-35 من قاعدتها الجوية في سوريا لاعتراض الطائرة الأمريكية التي قالت إنها كانت تقترب من منشأة طرطوس البحرية الروسية على الساحل السوري.

ونفت موسكو أن طائراتها تصرفت بطريقة غير مسؤولة، قائلة إنها بقيت على مسافة آمنة وعادت إلى قاعدتها بعد أن غيّرت الطائرة الأمريكية مسارها.